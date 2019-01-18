المبعوث النووي لسيول يزور السويد

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وصل المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "لي دو هون" إلى السويد، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تبدأ كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل في العاصمة ستوكهولم، لمناقشة القمة الثانية المقرر عقدها في أواخر فبراير.وفي بيان صحفي صدر اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية في سيول إن "لي" سيزور السويد حتى يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في مؤتمر دولي مغلق، تستضيفه السويد.كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيكون" سيزور السويد أيضًا للمشاركة في مؤتمر دولي.وقبل مغادرته إلى أوروبا، رحب "بيكون" بالمبعوث الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" في مطار دالاس الدولي في واشنطن يوم الخميس الماضي، كما حضر المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت بين "كيم" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الجمعة.وقد اجتمع نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي"، التي وصلت إلى السويد في وقت سابق، مع وزير الخارجية السويدي.ومن المتوقع أن تجتمع "تشيه" و"بيكون" لمناقشة الإجراءات على مستوى العمل، وجدول أعمال القمة المرتقبة، والتي ستنعقد في أواخر فبراير كما أعلن البيت الأبيض.وهناك تكهنات بإمكانية عقد اجتماع بين الكوريتين، أو بين الكوريتين والولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل في ستوكهولم.