الحكومة تخفض مستوى تشغيل المحطات الحرارية عند زيادة كثافة الغبار الناعم

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قررت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية تخفيض مستوى تشغيل المحطات الحرارية إلى نسبة 80% من طاقتها القصوى في حالة زيادة كثافة الغبار الناعم.وتخطط الوزارة لتوسيع عدد المحطات الحرارية التي يتم تطبيق هذا القرار عليها.كما قررت الوزارة إغلاق 10 محطات قديمة تعمل بالطاقة الحرارية ويتجاوز عمرها 30 عاما في عام 2022 بشكل مبكر عما كان مخططا له، وهو عام 2025.وتخطط الوزارة أيضا لتطبيق نظام التوليد البيئي للكهرباء بدءا من شهر أبريل القادم، بحيث يتم وضع أولوية في توليد الكهرباء على الناحية البيئية بدلا من الناحية المالية.وتوقعت الوزارة أن ينخفض حجم انبعاثات الغبار الناعم بنسبة 62%، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 26% في عام 2030، إذا تم تخفيض حصة الفحم من بين إجمالي حجم توليد الكهرباء من 43% في العام الماضي إلى 36% في عام 2030.ونفت الوزارة الادعاءات التي تفيد بأن السبب في زيادة الغبار الناعم يرجع إلى تشغيل محطات الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء بشكل أكثر مما كان عليه سابقا نتيجة لسياسة الحكومة الهادفة إلى التخلى عن الطاقة النووية.