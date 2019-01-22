الكشف عن حالات جديدة من العنف الجنسي في قطاع التزلج السريع

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كشفت مجموعة من المتزلجات الكوريات الجنوبيات أمس الاثنين عن خمسة مزاعم إضافية من الاعتداءات الجنسية ضدهن، بعد الاتهامات التي وجهتها البطلة الأولمبية "شيم سوك هي" ضد مدربها.وفي مؤتمر صحفي، قالت المجموعة إن إحدى الضحايا تعرضت لتحرشات جنسية من قبل مساعد تدريس سابق يعمل حاليًّا كمدرب، وذلك عدة مرات في حلبة التزلج التابعة لجامعة كوريا الرياضية الوطنية، عندما كانت في سن المراهقة.وأوضحت أنه عندما رفضت الضحية الامتثال لمطلب المدرس المساعد، عمل على الإضرار بأدائها الرياضي في أثناء عملية اختيار الفريق الوطني.واتهمت المجموعة "جون ميونغ كيو"، النائب السابق لرئيس اتحاد التزلج الكوري وأحد الشخصيات المؤثرة في مجتمع التزلج، بالتغاضي عن حالات العنف الجنسي، والتستر على الجرائم التي ارتكبها مساعدوه. كما دعت المجموعة إلى التحقيق في جميع مزاعم الإساءة الجنسية والتحقيق مع "جون" حول دوره فيها، وإجراء تفتيش حكومي على جامعة كوريا الرياضية الوطنية. وفي الوقت نفسه، عقد "جون" مؤتمرًا صحفيًّا نفى فيه علمه بأي من الحوادث التي تنطوي على عنف جسدي أو جنسي.وتأتي هذه المزاعم بعد أن اتهمت بطلة الألعاب الأولمبية "شيم سوك هي" مدربها السابق "تشو جيه بوم" باغتصابها والتحرش بها جنسيًّا عدة مرات. وقد أدين "تشو" سابقًا بالاعتداء الجسدي على "شيم" وثلاث متزلجات أخريات بين عامي 2011 ومطلع العام الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر في سبتمبر.