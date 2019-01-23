بومبيو يتوقع تطورات جيدة مع كوريا الشمالية في فبراير

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن توقعات بحدوث "تطورات جيدة" على طريق تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بحلول نهاية شهر فبراير، عندما تُعقد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأدلى بومبيو بهذه التصريحات في كلمة ألقاها عبر الأقمار الصناعية على الهواء، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أمس الثلاثاء.وقال "بومبيو" إن زيارة "كيم يونغ تشول"، الذي يعد أحد المقربين من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلى واشنطن الأسبوع الماضي، قد أثمرت "تقدمًا إضافيًا" في المناقشات، كما شهد الجانبان تقدمًا في محادثاتهما على مستوى العمل التي عقدت في السويد خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأوضح أن الممثل الأمريكي الخاص للشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" قد ناقش مع وكيلة وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" بعض القضايا المعقدة المتعلقة بكيفية تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمتهما التي عقدت في شهر يونيو الماضي في سنغافوره.