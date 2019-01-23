ديون الأسر الكورية تنمو بثاني أسرع وتيرة على مستوى العالم

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اتضح من خلال بيانات جديدة أن ديون الأسر الكورية الجنوبية تتزايد بمعدل ينذر بالخطر من حيث وتيرة نموها ومقدارها.ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث والتحليلات العالمية "أوكسفورد إيكونوميكس"، أول من أمس الإثنين، تبين أن نسبة الديون الأسرية في كوريا الجنوبية إلى إجمالي الناتج المحلي قد اقتربت مؤخراً من 100%.وقال التقرير إن هذا الرقم يعد ثالث أكبر الأرقام من بين 28 دولة رئيسية تم تحليل نسبة الديون الأسرية فيها، بعد أستراليا التي تجاوزت فيها النسبة 120%، وكندا التي سجلت حوالي 100%.وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة ديون الأسر الكورية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ثاني أسرع معدل نمو بعد الصين، التي شهدت نموا بمعدل 18% خلال تلك الفترة.وصنف التقرير كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا كدول ذات أكبر مخاطر من حيث الديون الأسرية، نظراً لأن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها قد تجاوزت 85%، كما زادت النسبة بمقدار 7% خلال فترة خمس سنوات فقط.