لجنة العقوبات الدولية توافق على تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية

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قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إعفاء كوريا الشمالية من العقوبات ذات الصلة بحظر شحن الإمدادات الإنسانية إلى الدولة الشيوعية.ووفقا لتقرير نُشر على موقع لجنة العقوبات على الإنترنت اليوم الأربعاء، وافقت اللجنة يوم الجمعة الماضي على طلبات للحصول على إعفاءات من قبل أربع مجموعات لتقديم المساعدات الإنسانية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومؤسسة "يوجين بيل"، حيث حصلت "يونيسف" على إعفاء لـ51 مادة بقيمة 520 ألف دولار، بما في ذلك 40 جهاز تلفزيون، و17 جهاز كمبيوتر محمول، وتسع سيارات إسعاف.كما حصلت مجموعة "فيرست ستبس" التي تتخذ من كندا مقرا لها ومجموعة "كريستيان فريندز" الخيرية غير الحكومية التي تقع في الولايات المتحدة، على موافقات أيضا من قبل الأمم المتحدة.وتعد هذه أول إعفاءات من العقوبات الدولية على بيونغ يانغ خلال هذا العام يتم تأكيدها رسميًا من قبل لجنة العقوبات على موقعها الإلكتروني.