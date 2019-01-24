الحزب الحاكم يناقش أزمة العنف الجنسي في القطاع الرياضي

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ناقشت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الخميس الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف والمخالفات الجنسية في القطاع الرياضي في كوريا.وفي الملاحظات الافتتاحية للاجتماع، دعت النائبة "آن مين سوك" رئيسة اللجنة البرلمانية المختصة بالثقافة والرياضة والسياحة، إلى عقد جلسة برلمانية لمناقشة قضايا الاعتداء الجنسي في القطاع الرياضي.وقالت النائبة إن البرلمان يجب أن يسلط الضوء على المزاعم المتزايدة ضد الأستاذ صاحب النفوذ في جامعة كوريا الرياضية الوطنية واللجنة الرياضية والأولمبية الكورية.وشددت وزيرة التعليم "يو أون هيه" على الحاجة إلى إصلاح نظام التعليم في البلاد، مع التركيز على إصلاح رياضات النخبة والثقافة المغلقة في المجتمع الرياضي.يشار إلى انتشار سلسلة من اتهامات الاعتداء الجنسي في القطاع الرياضي مؤخرًا، بما في ذلك ادعاء اللاعبتين الأولمبيتين "شيم سوك هي" و"شين يو يونغ" أنهما تعرضتا للاغتصاب مرارًا بواسطة مدربيهما السابقين.