مجموعة كورية جنوبية تتوجه إلى كوريا الشمالية لحضور حدث خاص

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يبدأ وفد يضم حوالي 260 مواطنا كوريا جنوبيا زيارة إلى كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء لحضور حدث مشترك في جبل "كوم كانغ"، يعقد تحت عنوان "اجتماع السنة الجديدة لتنفيذ إعلان 15 يونيو المشترك"، وهو أول حدث خاص للتبادلات بين الكوريتين يعقد خلال هذا العام.وقد انطلق الوفد المكوّن من ممثلين من مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الدينية وشؤون العمل وحقوق المرأة والمجموعات الثقافية، إلى جانب عدد من المراسلين وموظفي الدعم، في رحلة تستغرق يومين في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.وسيحضر الحدث المشترك حوالي 400 شخص، بمن فيهم العديد من الكوريين الشماليين وشخصيات أخرى من الخارج.وخلال الحدث الذي يستمر يومين في منتجع جبل "كوم كانغ"، يخطط المشاركون الكوريون الجنوبيون لتقديم اقتراحات حول مشروعات تبادل مختلفة بين الكوريتين إلى نظرائهم الكوريين الشماليين.