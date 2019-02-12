وزارة الدفاع الكورية تنشيء إدارة خاصة بالاستجابة لأسلحة الدمار الشامل

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تسعى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى إنشاء قسم عمليات جديد للتعامل مع تهديدات أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.وصرح مصدر حكومي مسؤول اليوم الثلاثاء بأن الوزارة تتجه إلى إلغاء خطة إنشاء قيادة استراتيجية تهدف إلى مواجهة صواريخ كوريا الشمالية والتهديدات النووية، وبدلاً من ذلك ستسعى إلى إنشاء قسم جديد في هيئة الأركان المشتركة للتعامل مع تهديدات أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.ويذكر أن وزارة الدفاع الكورية ظلت منذ عام 2017 تدرس مسألة إنشاء قيادة استراتيجية تشرف على نظام الدفاع ثلاثي الجوانب في البلاد، والذي يتكون من: "نظام سلسلة القتل" الوقائي، و"نظام الدفاع الصاروخي الجوي الكوري"، و"خطة كوريا الجماعية للعقاب والانتقام"، المصممة لإبادة القيادة الكورية الشمالية.وكان إنشاء قيادة استراتيجية أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس "مون جيه إين".