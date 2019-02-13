بومبيو يأمل في تحقيق تقدم كبير في القمة الثانية بين ترامب وكيم

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الثلاثاء عن أمله فى تحقيق "تقدم ملموس" من خلال القمة التي سُتعقد فى فيتنام فى وقت لاحق من هذا الشهر بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون".وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى سلوفاكيا، أنه يأمل في أن تحقق الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تقدما في كل نقطة من النقاط الأربع التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأولى بين الجانبين في سنغافوره في شهر يونيو الماضي، بما في ذلك نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتحقيق الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وخلق الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقا للشعب الكوري الشمالي.ويذكر أنه خلال قمة سنغافوره، اتفق "ترامب" و"كيم" على أن تلتزم الدولتان بإقامة علاقات ثنائية جديدة في محاولة لبناء حقبة من السلام والاستقرار الدائميْن، كما اتفق الجانبان أيضا على العمل من أجل استعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، من كوريا الشمالية.