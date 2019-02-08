معدل البطالة في كوريا يصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات في يناير

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ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، وبلغ عدد الأشخاص الذين ليس لديهم عمل في أشهر يناير أعلى مستوى له منذ 19 عامًا بسبب تباطؤ التوظيف في قطاع التصنيع.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الموظفين في شهر يناير الماضي 26 مليونا و230 ألف شخص، بزيادة قدرها 19 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر النمو الشهري في عدد الوظائف الجديدة في يناير هو الأقل خلال خمسة أشهر منذ أغسطس من العام الماضي عندما تم خلق 3 آلاف وظيفة فقط. وقال التقرير إن هذا النمو يعتبر أيضا بطيئا بشكل ملحوظ بالنظر إلى أن الحكومة استهدفت خلق 150 ألف وظيفة هذا العام. وبلغ معدل البطالة في شهر يناير 4,5%، بزيادة قدرها 0,8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل للبطالة في أشهر يناير منذ عام 2010 عندما كانت كوريا تعاني من الأزمة المالية العالمية.وقد ارتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى مليون 220 ألفا في يناير، بزيادة قدرها 204 آلاف شخص مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وهو ما يعد أكبر مستوى من البطالة في أشهر يناير منذ عام 2000.