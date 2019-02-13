الحكومة الكورية تزيد من عدد الوظائف في القطاع العام

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صرح نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" بأن الحكومة سوف تسعى بنشاط إلى زيادة فرص العمل في القطاع العام.وأشار الوزير "هونغ" في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، إلى أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حالة التدهور في سوق العمل بالشكل الذي ظهر في البيانات ذات الصلة في شهر يناير، مشددا على أن الحكومة سوف تجعل من خلق المزيد من فرص العمل أولوية قصوى لها.وضمن جهود الحكومة الكورية لتعزيز التوظيف، قال "هونغ" إن الحكومة قررت إضافة أكثر من ألفي وظيفة إلى خطتها الأصلية للتوظيف في الشركات العامة، بحيث يتم توظيف 23 ألفًا و284 شخصًا خلال هذا العام.وأضاف أنه من أجل إعادة تنشيط القطاع الخاص، ستستكمل الحكومة استعراضها لـ20 طلبًا للحصول على إعفاءات تنظيمية بحلول أوائل الشهر المقبل، وستعلن نموذجًا لإنشاء الوظائف في المناطق المحلية خلال هذا الشهر. كما أشار "هونغ" إلى أن الارتفاع الحاد في عدد كبار السن الباحثين عن وظائف يبدو أنه العامل الرئيسي في زيادة معدلات البطالة في البلاد التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات في يناير الماضي.