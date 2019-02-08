رئيس الوزراء الكوري يعرب عن احترامه لحكم تعويض العمالة الإجبارية

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التقى رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" برئيس رابطة النواب الكوريين واليابانيين "نوكاغا هوكوشيرو" حيث تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات المشتركة التي تدهورت مؤخرا.والتقى "لي" اليوم في مكتبه في سيول بـ"نوكاغا"، بحضور رئيس الرابطة الكوري "كانغ تشانغ إيل" التابع للحزب الديمقرطي الحاكم، حيث تباحثوا خلال مأدبة إفطار استغرقت 80 دقيقة من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة والثلث، حول العلاقات بين البلدين دون وجود مرافقين أو مترجمين.وخلال اللقاء أعرب البرلماني الياباني عن قلق بلاده من إصدار المحكمة العليا الكورية حكما يقضي بتقديم تعويضات عن العمل القسري في فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية وسأل عن موقف الحكومة الكورية من هذه القضية.وردا على ذلك أعرب رئيس الوزراء الكوري "لي" من جديد عن احترام الحكومة الكورية لأحكام القضاء، وقال إن الشركة اليابانية استجابت للحكم في البداية، ثم أعربت عن رفضها بعد ذلك بسبب خسارتها، وهو أمر غير منطقي.ومن جانبه أعرب رئيس الرابطة الكوري "كانغ " عن قلقه من تدخل الحكومة اليابانية في قضية تدور بين أشخاص كوريين وشركة يابانية.الجدير بالذكر أن "نوكاغا" يعتبر من أهم النواب اليابانيين المؤيدين لكوريا، وجاءت زيارته بالأمس من أجل البحث عن سبل لحل الصراعات بين البلدين.ويذكر أيضا أن رئيس الوزراء الكوري كان يعمل مراسلا في اليابان في أثناء عمله في الصحافة، ثم تولى منصب نائب رئيس رابطة النواب الكوريين واليابانيين ليعتبر من أبرز السياسيين الكوريين المؤيدين لليابان.