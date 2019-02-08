إقرار خطة لإنشاء مدن ذكية في سيجونغ وبوسان

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أقرت الحكومة الكورية اليوم خطة لإنشاء مدن ذكية في مدينتي سيجونغ وبوسان.تجدر الإشارة إلى أن مشروع المدن الذكية يتضمن تكثيف مختلف أنواع التقنيات الجديدة والخدمات المتقدمة.وحسب تفاصل الخطة، سيتم اختيار بعض المناطق في الكتلة الحيوية رقم "1-5" في سيجونغ، والتي تبلغ مساحتها مليونين وسبعمائة وأربعين ألف متر مربع، لتكون مناطق خاصة للسيارات التشاركية والسيارات المتقدمة. وسيتم أيضا في هذه المنطقة التقيد بامتلاك الأشخاص لسيارات خاصة، بحيث يتم تقاسم السيارات بما فيها سيارات كهربائية منتاهية الصغر والحافلات المكوكية ذاتية القيادة.كما سيتم جمع المعلومات الصحية عن الأشخاص من خلال ربط المستشفيات الخاصة بشبكة إلكترونية، وتشغيل نظام يوفر الرعاية الطبية المناسبة.أما في المدينة الذكية في بوسان التي تبلغ مساحتها مليونين ومائة وتسعين ألف متر مربع، فسوف يتم تطبيق مختلف خدمات الروبوتات التي تساعد السكان خلال الحياة الفعلية، من خلال تشغيل ربوتات متخصصة في مواقف السيارات، واستخدام الروبوتات في نقل البضائع، وإنشاء مراكز للروبوتات الطبية.بالإضافة إلى ذلك، سيتم في المدينة الذكية إنشاء مرافق خاصة للطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الهيدروجيني تبلغ سعتها 60 ميغاوات.وتخطط الحكومة الكورية أيضا لتخفيف مختلف أنواع القيود وضخ تريليونين و400 مليار وون خلال ثلاثة أعوام بدءا من العام القادم.