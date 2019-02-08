حرارة البلازما في الشمس الصناعية الكورية تتجاوز 100 مليون درجة

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صرح المعهد الوطني الكوري للاندماج النووي بأن جهاز الشمس الصناعية الذي يحمل بلازما باستخدام حقل مغناطيسي قد نجح في توصيل درجة حرارة الأيونات إلى 100 مليون درجة مئوية لمدة ثانية ونصف، وذلك لأول مرة في العالم.تجدر الإشارة إلى أن رفع درجة حرارة الأيونات إلى مائة مليون درجة مئوية يعتبر أعلى بحوالي 7 أضعاف مقارنة بدرجة حرارة مركز الشمس الحقيقي التي تبلغ 15 مليون درجة مئوية.ومن أهم شروط إحداث تفاعل الاندماج النووي في الكرة الأرضية التي تقل قوة جاذبيتها عن الشمس، الحفاظ على البلازما عند درجة حرارة أعلى من 150 مليون درجة مئوية لمدة أكثر من 300 ثانية.يذكر أن الاندماج النووي عبارة عن توليد شمس صناعية، حيث إن ضوء الشمس الطبيعية ناتج عن عمليات اندماج نووي، حيث يتم إنتاج كمية كبيرة من الطاقة خلال عملية تحول نواة ذرة الهيدروجين إلى نواة ذرة ثقيلة من خلال الاندماج.ويعتبر توليد الطاقة من خلال الاندماج النووي أحد المصادر المرشحة للطاقة المستقبلية نظرا لأنه يستخدم الهيدروجين الثقيل المستخرج من مياه البحر والتريتيوم نظير للهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الليثوم.ونتيجة لتقدم كوريا في تقنية قيادة البلازما، من المتوقع أن تلعب كوريا دورا رئيسيا في تجارب الاندماج النووي التي تسعى إليها سبع دول، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا.