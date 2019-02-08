اجتماع بين وزيري رياضة الكوريتين ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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من المقرر أن يجتمع وزير الرياضة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" ونظيره الشمالي "كيم إيل كوك" مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، في مقر اللجنة الأولمبية في مدينة "لوزان" السويسرية غدًا الجمعة.وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عرض الكوريتين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 في سيول وبيونغ يانغ، حيث يخطط الجانبان لتقديم خطاب نوايا رسميا إلى اللجنة الدولية، خلال الاجتماع.وبالإضافة إلى ذلك، ستطلب الكوريتان الدخول تحت علم واحد خلال حفل الافتتاح، والمنافسة كفريق موحد لكوريا، خلال دورة الألعاب الصيفية لعام 2020 في طوكيو.ومن المتوقع أن يشرح المسؤولان خططهما التفصيلية للفرق المشتركة.وكانت الكوريتان قد اتفقتا خلال المحادثات التي عقدت في ديسمبر على إيفاد فرق موحدة في 4 أو 5 منافسات في أولمبياد طوكيو.الجدير بالذكر أن الكوريتين استمرتا في الدخول بصورة مشتركة في المسابقات الرياضية الدولية منذ الدخول المشترك في أولمبياد سيدني عام 2000، وكان آخرها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".