احتمال تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في 4 رياضات في أولمبياد طوكيو

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أصبح هناك احتمال بأن يتم تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في 4 رياضات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في عام 2020.وعقد وزيرا الرياضة الكوريان الجنوبي والشمالي اجتماعات منفصلة مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" أمس الخميس في مدينة "لوزان" السويسرية، حيث بحثا معه القضايا المتعلقة بتشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في أولمبياد طوكيو، وصار من المحتمل أن يتم تشكيل فرق موحدة في أربعة مجالات رياضية، وهي: كرة السلة للنساء، وهوكي الجليد، والتجديف، والجودو.كما تم بحث إمكانية تشكيل فرق موحدة في كرة الطاولة وكرة اليد.ومن المتوقع أن يتم تحديد الرياضات التي سيتم فيها تشكيل فرق موحدة للكوريتين في المحادثات الثلاثية التي من المقرر عقدها بين وزيري الخارجية الكوريين الجنوبي والشمالي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة.وسيتم في محادثات اليوم بحث القضايا المتعلقة باستضافة الكوريتين للأولمبياد الصيفية لعام 2032 بشكل مشترك.