وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يتفقان على تعزيز التعاون لإنجاح قمة فيتنام

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" لقاء مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس في العاصمة البولندية وارسو، على هامش مؤتمر دولي بشأن السلام في الشرق الأوسط.وبحث الوزيران القضايا المتعلقة بالقمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، المقرر لها أن تعقد في أواخر هذا الشهر في العاصمة الفيتنامية هانوي.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، واتفقا على مواصلة بذل الجهود الوثيقة المشتركة لإنجاح القمة.كما ناقش الوزيران الكوري والأمريكي التفاصيل المتعلقة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بما في ذلك تفكيك المنشآت النووية في "يونغ بيون"، والإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل ذلك، بما فيها رفع العقوبات الدولية.وستشارك وزيرة الخارجية الكورية "كانغ" في المؤتمر الأمني الدولي لعام 2019 الذي يفتتح اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية، كما ستعقد لقاء مع نظيرها الياباني "تارو كونو" على هامش المؤتمر.