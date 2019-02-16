ترامب يؤكد استمرار العقوبات على الشمال

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن العقوبات ستظل مفروضة على كوريا الشمالية، وإنه لا يتعجل إزالة الترسانة النووية من النظام الشمالي.وقبل اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في نهاية هذا الشهر، أكد الرئيس الأمريكي مجددًا على الإمكانات الاقتصادية للدولة المنعزلة.["... وقال إنه يعتقد أن كوريا الشمالية لديها إمكانات هائلة كقوة اقتصادية، وذلك بسبب موقعها الاستثنائي بين كوريا الجنوبية وروسيا والصين.وجاء حديث الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الجمعة، حيث تناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.["وأكد "ترامب" في حديثه أنه لا يتعجل نزع السلاح النووي وأنه لا يرى حاجة للإسراع. وقال إنه لا يريد إجراء التجارب النووية والصاروخية فقط، وأما العقوبات فسوف تظل سارية كما هي.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدراته قد حققت "الكثير" بالفعل في ملف نزع السلاح النووي.