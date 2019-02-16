وزير الدفاع الكوري يزور القوات الكورية في الإمارات

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قالت وزارة الدفاع الكورية اليوم السبت إن الوزير "جيونغ كيونغ دو" قد زار القوات الكورية الجنوبية، المتمركزة في وحدتي "تشيونغ هيه" و"آك" أمس الجمعة.وتساعد وحدة "آك" دولة الإمارات في تدريب قواتها الخاصة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، بينما تعمل وحدة "تشيونغ هيه" على مكافحة القرصنة في خليج عدن.وقد رافق الوزيرَ بعض كبار المسؤولين العسكريين في الإمارات، وكان منهم وكيل وزير الدفاع "مطر سالم علي الظاهري"، خلال زيارة الوحدتين.وعلى متن السفينة الحربية "تشيه يونغ"، استضاف الوزير "جيونغ" حفلًا بمناسبة السنة العاشرة على إرسال الوحدة العسكرية. وقد شارك في الحفل نحو 150 ضيفًا من الإمارات والمواطنين الكوريين والمسؤولين البحريين الأجانب، من دول تشمل فرنسا وإيطاليا.وقد تم عرض فيديو مصور لتوضيح أنشطة الوحدة خلال العقد الماضي، بما في ذلك عملية "الفجر" في عام 2011، حيث تم إنقاذ الرهائن الكوريين المحتجزين من قبل القراصنة الصوماليين.