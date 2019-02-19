كوريا تعرب عن قلقها من توجه اتحاد أوراسيا الاقتصادي لحماية منتجات الصلب

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أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من إجراءات الحماية التي يُتوقع أن يتخذها الاتحاد الاقتصادي الأوربي الآسيوي ضد منتجات الصلب.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء أن وفدا مشتركا من مسؤولي الوزارة وممثلين من شركات الصلب المحلية قد شارك في جلسة عقدها فرع الاتحاد الاقتصادي الأوربي الآسيوي في روسيا أمس الاثنين.وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلق الاتحاد تحقيقات حول منتجات الصلب الكورية الجنوبية في أغسطس الماضي، وسط مخاوف بشأن تدفق تلك المنتجات إلى المنطقة بسبب سياسات الحماية التجارية العالمية.وقالت الوزارة إن الوفد شدد على أن التحقيقات مجحفة لأنها لا تفي بالمعايير التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، وأن تدابير الحماية المحتملة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الصلب في أوربا. كما أشار الوفد الكوري إلى أنه في حالة تنفيذ تلك التدابير، فسوف يتوجب على الاتحاد الاقتصادي الأوربي الآسيوي على الأقل إعفاء منتجات الصلب للسيارات وأنابيب الغاز، لأن الطلب على هذه المنتجات لا يمكن تلبيته عبر الإنتاج الإقليمي فقط. وتخطط الحكومة الكورية لمواصلة نقل موقفها ومخاوفها بشأن هذه القضية إلى أن يتخذ الاتحاد الاقتصادي الأوربي الآسيوي قرارًا نهائيًا يوم السادس من شهر مايو القادم.