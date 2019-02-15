مسؤولو التجارة وصناعة السيارات يناقشون الرسوم الأمريكية المحتملة

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يعقد نائب وزير التجارة الكوري "كيم يونغ ريه" وممثلون من قطاع صناعة السيارات اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على الصناعة المحلية. ويأتي الاجتماع بعد أن قدم وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" تقريرًا إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، تضمن توصياته بشأن واردات السيارات فيما يتعلق بالمادة 232 من قانون توسيع التجارة.وقد أمر "ترامب" بإجراء تحقيق حول القوانين التي تقيد الواردات لأغراض الأمن القومي في مايو الماضي. وفي حين لم يتم الإفصاح عن تفاصيل التقرير للرأي العام، فقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس الماضي أن وزارة التجارة الأمريكية خلُصت إلى أن استيراد السيارات يعد "تهديدًا" للأمن القومي. وما زال أمام "ترامب" مهلة حتى 17 مايو ليتخذ قرارا بشأن المضي قدمًا في فرض رسوم السيارات.ومن المحتمل أن تعاني كوريا الجنوبية من نكسة كبيرة إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا على السيارات الكورية، حيث تستحوذ صناعة السيارات على 14% من الإنتاج و12% من العمالة، في قطاع التصنيع في البلاد.ويعتقد المسؤولون في سيول أن شركات السيارات الكورية ستُعفى على الأرجح من الرسوم الجمركية، حيث قدمت سيول تنازلات فيما يتعلق بالسيارات في اتفاقية التجارة الحرة التي تمت مراجعتها مؤخرًا مع واشنطن. ولكن ما زال الغموض سائدًا بسبب صعوبة التنبؤ بقرارات "ترامب"، إلى جانب أسلوبه في المفاوضات. وقد اتفق المشاركون في اجتماع الثلاثاء على توسيع الاتصالات مع الحكومة الأمريكية كجزء من الجهود المستمرة للحصول على إعفاءات جمركية.