خلاف حول التقنية الجديدة لحجب المواقع المؤمَّنة

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قامت الحكومة الكورية الجنوبية بحجب نحو 900 موقع مؤمَّن باستخدام تقنية جديدة للحجب.وتسمح التقنية الجديدة بمراجعة عنوان الموقع الذي يكتبه المستخدم في متصفحه قبل تشفيره.وقال بعض المعترضين على التقنية الجديدة إن الاطلاع على العناوين قبل تشفيرها يعد انتهاكًا للخصوصية، حيث يمكِّن الحكومة من مراقبة المحتوى الذي يطلع عليه المستخدم على الإنترنت.ورغم أن لجنة الاتصالات الكورية قد أنكرت هذه الشكوك، إلا أن الرقابة على الانترنت أثارت ضجة في الرأي العام. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع تداول المواد غير القانونية على الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية.ومع ذلك، بعد أقل من أسبوع من تقديم شكوى على موقع المكتب الرئاسي ضد تقنية الحجب الجديدة، أيد أكثر من 200 شخص عريضة الشكوى، مما يلزم الرئاسة بالرد رسميًّا.كما انتقد العديد من مستخدمي الانترنت السلطات لحدها من حرية البالغين في رؤية المحتوى الذي يختارونه.ومن المعروف أن البروتوكول المؤمَّن "https" قد تم تطويره لحماية وتشفير البيانات المتبادلة بين المستخدم والمواقع التي يتصفحها.وقد تم بناء هذه التقنية لجعل معاملات التجارة الإلكترونية أكثر أمانًا، ومع ذلك، فإن استخدام هذا البروتوكول المؤمن اتسع استخدامه في مواقع الإنترنت غير القانونية، كمواقع القمار والمواقع الإباحية.