كوريا تبدأ خدمات الجيل الخامس من الاتصالات في مارس

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أعلن وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" أن كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة في العالم تبدأ التسويق التجاري لخدمات شبكات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس الشهر القادم.وصرح الوزير "هونغ" بهذا اليوم الأربعاء في اجتماع حول النمو الذي يقوده الابتكار عُقد في سيول، حيث أكد على أن هذه الخدمة ستساهم في تحسين نوعية حياة الناس.وقال "هونغ" أيضا إن شركات المحمول الثلاث في البلاد، "كيه تي" و"إس كيه تيليكوم" و"إل جي يو بلاس"، سوف تستثمر أكثر من ثلاثة تريليونات وون هذا العام، أي حوالي 2,7 مليار دولار، لإنشاء شبكات الجيل الخامس في كل أنحاء البلاد.وأعرب "هونغ" عن أمله في أن يؤدي تسويق خدمات الجيل الخامس التي تنقل البيانات بسرعات كبيرة، إلى تعزيز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك التقارب مع الصناعات الأخرى.ويذكر أن تقنية الجيل الخامس من الاتصالات تضمن سرعة الشبكات اللاسلكية واستجابتها بشكل كبير، حيث تصل سرعة نقل البيانات عبرها إلى ما يعادل حوالي 50 مرة مقدار سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية وتقنية "إل تي إي".