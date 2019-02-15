مسؤول أمريكي يقول إن جدول أعمال قمة هانوي مشابه لقمة سنغافوره

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قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية إن جدول أعمال القمة الثانية مع كوريا الشمالية في هانوي سيكون مشابها لجدول أعمال القمة الأولى التي عقدت في سنغافوره في العام الماضي.وأضاف أن جدول أعمال القمة المرتقبة يشمل لقاء فرديا بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومأدبة عشاء، وقمة موسعة بحضور وفدي البلدين.وبهذا من المتوقع أن تعقد المحادثات بين "ترامب" و"كيم" يوم الثامن والعشرين من فبراير، رغم أنهما سيقيمان في هانوي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين.وأكد المسؤول على ضرورة أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير سريعة لنزع سلاحها النووي بدلا من الإجراءات التدريجية التي تعتزم اتخاذها على مراحل.وأضاف أن تجميد برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النوية والصواريخ، سيكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها في القمة القادمة.وقال إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم تعويضات لكوريا الشمالية مقابل اتخاذها قرارا صحيحا بشأن نزع سلاحها النووي.وأضاف أن مسألة احتمال انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية لن تُطرح في القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.