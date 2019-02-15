بيع جميع تذاكر عروض فرقة بلاك بينك الكورية في أمريكا الشمالية

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أعلنت شركة "واي جي" الترفيهية اليوم الجمعة أنها باعت جميع تذاكر العروض التي ستقيمها فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية في أمريكا الشمالية.وستقام هذه العروض في ست مدن بدءا من مدينة "لوس أنجلوس" يوم السابع عشر من أبريل القادم، ثم في "شيكاغو" يوم الرابع والعشرين، و"هاميلتون" الكندية يوم السابع والعشرين من أبريل، و"نيوآرك" يوم الأول من مايو، و"أتلانتا" يوم الخامس، و"بورت وارث" يوم الثامن من مايو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها فرقة "بلاك بينك" بجولة غنائية في أمريكا الشمالية.واحتلت الفرقة المركز الأربعين في قائمة "بيلبورد 200" والمركز الخامس والخمسين في قائمة "بيلبورد هوت 100" في شهر يونيو من العام الماضي.وتجاوز عدد مشتركي قناة يوتيوب الخاصة بالفرقة 19.3 مليون شخص، حيث تعتبر أكثر فرق الكيبوب الكورية من حيث عدد المشتركين.وقد شاركت فرقة "بلاك بينك"في الآونة الأخيرة في عدد من البرامج التلفزيونية الأمريكية تمهيدا لأنشطتها الغنائية في الولايات المتحدة.