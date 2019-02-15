رئيس الوزراء يلتقي بنائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز

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استقبل رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" اليوم الجمعة نائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز "مرادغلدي ميريدوف"، واتفق معه على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال رئيس الوزراء الكوري "لي" إن عددا من الشركات الكورية تشارك في مشروعات بناء وحدات بتروكيميائية وبنية تحتية للطاقة في تركمانستان.وحضر لقاء اليوم وير النفط والغاز التركماني "مراد حاجي محمدوف"، والسفير التركماني لدى سيول، وعدد من المسؤولين الكوريين.ويقوم وفد حكومي تركماني حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية برئاسة نائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز للمشاركة في الدورة السابعة للجنة الاقتصدية الكورية التركمانية.