توقعات بتراجع سوق أشباه الموصلات بنسبة 3% هذا العام

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توقعت الوكالة الدولية لإحصائيات أشباه الموصلات، أو تتقلص سوق أشباه الموصلات العالمية بنسبة ضئيلة هذا العام.وفي أحد تقرير صادر عن الوكالة، ذكر التقرير إنه في أعقاب النمو بنسبة 13% في عام 2018، فمن المتوقع أن يتقلص سوق أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم بنسبة 3%، لكنها ستعاود النمو في عام 2020.وقد زادت نسبة التراجع زيادة طفيفة عن النسبة السابقة، والتي بلغت 2.6%، وصدرت عن الوكالة في شهر نوفمبر الماضي.ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات الذاكرات الرقمية، التي بلغت أعلى مستوى لها في العام الماضي، بأكثر من 14%، لتصل إلى نحو 135 مليار دولار هذا العام.وقال التقرير إن العام 2019، سيشهد نموًّا سلبيًّا في قطاع أشباه الموصلات في الأمريكتين وأوروبا والمحيط الهادي، بعد تسجيل نسبة نمو كبيرة في عام 2018، للعام الثاني على التوالي.وشدد مسؤول في صناعة أشباه الموصلات على أن النظرة السائدة حاليًّا هو أن السوق سيعود إلى النمو في العام المقبل، نظرا لوجود مجالات جديدة باستمرار تنعش الطلب على أشباه الموصلات، بما في ذلك الذكاء الصناعي والسيارات ذاتية القيادة.