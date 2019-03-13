الأمم المتحدة تؤكد استمرار كوريا الشمالية في تشغيل برامجها النووية

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قالت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إن مجمع "يونغ بيون" في كوريا الشمالية لا يزال نشطًا، فضلًا عن برامجها النووية والصاروخية.وفي تقرير مكون من 66 صفحة صدر أمس الثلاثاء، قالت لجنة من الخبراء الدوليين إن المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط في "يونغ بيون" قد ظل نشطًا رغم إيقافه المؤقت والجزئي.واستشهد التقرير بصور التقطتها الأقمار الصناعية خلال شهر نوفمبر وأظهرت حفر قنوات للمياه وبناء مبنى جديد بالقرب من مرافق تصريف المياه في المفاعلات.كما ذكر تقرير اللجنة أن كوريا الشمالية أصبحت تستخدم أساليب أكثر تطورًا للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك زيادة وارداتها النفطية من خلال النقل غير المشروع من سفينة إلى سفينة.ووصف الخبراء ميناء "نام بو" بأنه مركز التهريب غير القانوني، وقالوا إن المنتجات النفطية المكررة التي يتم تهريبها بطريقة غير مشروعة، قد تم نقلها مباشرة من السفن عبر خطوط أنابيب تحت الماء في الميناء، أكثر من 140 مرة من يناير إلى أغسطس في العام الماضي.