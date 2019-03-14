واشنطن تجري تحقيقات حول الإغراق بواسطة واردات كورية

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فتحت الولايات المتحدة تحقيقات في مزاعم إغراق ضد واردات الأسيتون من كوريا الجنوبية وخمس دول أخرى.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أول من أمس الثلاثاء عن إطلاق تحقيقات حول واردات الأسيتون من كل من بلجيكا والسعودية وسنغافوره وجنوب أفريقيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.وقالت الوزارة إنها تدرس فرض رسوم لمكافحة الإغراق تبلغ ما بين 112.72% إلى 174.66% على المنتجات الكورية الجنوبية.وتعد كوريا الجنوبية أكبر مُصدّر للأسيتون إلى الولايات المتحدة من بين الدول الست، حيث قامت بتصدير ما قيمته 37 مليون دولار في عام 2017.كما استوردت الولايات المتحدة بما قيمته 58 مليون دولار من الأسيتون الكوري فيما بين يناير ونوفمبر من العام الماضي.