بيغون يجتمع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الشؤون الكورية الشمالية اليوم الخميس.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيتضمن مناقشة نتائج القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في فيتنام الشهر الماضي.وأضافت الوزارة أن "بيغون" سيناقش أيضًا "الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الكامل" للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية، حتى تتم "إزالة الأسلحة النووية منها بشكل نهائي والتحقق من ذلك بالكامل".وأوضح "بيغون" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل.