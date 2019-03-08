كوريان إير تعلق رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس 8 حتى يتم ضمان سلامتها

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قررت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" تعليق رحلات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى يتم ضمان سلامتها، بما في ذلك الطائرات التي تم تسلمها توا.وكانت "كوريان إير" تخطط لتسلم عدد من تلك الطائرات في شهر مايو القادم لتسيير رحلات على الخطوط قصيرة ومتوسطة المدى.وجاء هذا القرار في ظل تحطم طائرتين من هذا الطراز في الآونة الأخيرة، ومن أجل إزالة قلق الركاب.كما قررت شركة "إيستار إير" الكورية للطيران يوم الثلاثاء الماضي تعليق استخدام طائرتيْها من نفس الطراز.الجدير بالذكر أن طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تابعة لشركة طيران "لاين إير" قد تحطمت يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، ثم تحطمت طائرة أخرى من نفس الطراز يوم العاشر من مارس الجاري بعد ست دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.