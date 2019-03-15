كوريا الجنوبية وليبيا تناقشان قضية المختطفين الكوريين

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من المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الليبي الأسبوع القادم، لمناقشة قضية المواطن الكوري الجنوبي المختطف في ليبيا.ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية، ستجتمع "كانغ" مع "محمد طاهر سيالا" في سيول يوم الاثنين القادم، لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتشمل أجندة الاجتماع تدابير تعزيز التعاون الثنائي، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط، وحادثة اختطاف المواطن الكوري على أيدي المسلحين في ليبيا.وقال مسؤول بالوزارة إن الوزيرة ستطلب من طرابلس بذل قصارى جهدها من أجل تأمين عودة آمنة للمواطن الكوري، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في جمع المعلومات ذات الصلة.وكان بعض العصابات المسلحة المجهولة قد اختطفت المواطن الكوري وثلاثة من الفلبينيين في أثناء عملهم في موقع مشروع للمياه في ليبيا، في شهر يوليو من العام الماضي.