المعارضة تدعو إلى حوار حول التسلح النووي لكوريا الجنوبية

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قال رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" إنه يجب إطلاق مناقشات عامة حول تسليح كوريا الجنوبية بالأسلحة النووية.وطرح "هوانغ" تلك الفكرة في كلمة مكتوبة أرسها إلى منتدى تم تنظيمه أمس الخميس من قبل نائب الحزب "شيم جيه تشول".وقال "هوانغ" إن قرار التسلح النووي ليس بالأمر السهل، معترفًا بأنه سيكون عملية صعبة يجب مناقشتها مع الشعب الكوري والمجتمع الدولي.كما اتهم إدارة "مون جيه إين" بمسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في البلاد، بسبب إيمانها الأعمى بوعود كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي.وقال إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تم تقويضه بشكل خطير في ظل الإدارة الحالية.