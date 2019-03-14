افتتاح برنامج زيارة قصر تشانغ دوك للعام 2019

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أعلنت هيئة التراث الثقافي الكورية عن جدول أعمال النصف الأول من هذا العام لبرنامج "رحلة الى قصر تشونغ دوك تحت ضوء القمر"، وهو البرنامج الذي حظى بشعبية كبيرة من الجمهور سنويا منذ بدء تنظيمه.وسوف يبدأ برنامج "رحلة الى قصر تشانغ دوك تحت ضوء القمر" يوم 4 أبريل وسيستمر حتى التاسع من يونيو، بينما يبدأ النصف الثاني من جدول أعمال البرنامج في يوم 22 أغسطس وسيستمر حتى يوم 27 من أكتوبر.الجدير بالذكر أن البرنامج يتيح فرصة للزوار للتمتع بمشاهدة قصر تشانغ دوك الكوري تحت ضوء القمر الى جانب الاستماع إلى بعض القصص المتعلقة بمملكة جوسون بصحبة مرشد خاص.وقد تم إدراج قصر "تشانغ دوك" ضمن التراث الثقافي العالمي لليونسكو في عام 1997.