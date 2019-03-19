مجموعة مساعدات أمريكية تصل إلى كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء إن مجموعة مساعدات أمريكية قد بدأت رحلة مدتها 3 أسابيع إلى كوريا الشمالية، لتقديم مساعدات إنسانية.وقالت "هايدي لينتون" المديرة التنفيذية لمنظمة "الأصدقاء المسيحيين لكوريا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى راديو صوت أمريكا يوم الجمعة الماضي إنها ستغادر يوم السبت إلى كوريا الشمالية في زيارة تستمر 3 أسابيع، مشيرة إلى أن مجموعتها حصلت على موافقة على الرحلة من الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي.وأوضح التقرير أن هذه الرحلة تعد الأولى من نوعها منذ أن صرح الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" في ديسمبر الماضي بأن الولايات المتحدة ستراجع الحظر الذي فرضته على المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى كوريا الشمالية، لتسهيل إمداد المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.