بومبيو يؤكد على أهمية التحقق من نزع السلاح النووي أكثر من الثقة

Photo : KBS News

أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على أهمية التحقق من خطوات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بدلًا من مجرد الاعتماد على الثقة.وعندما سُئِل "بومبيو" في مقابلة أجرتها معه محطة إذاعية في ولاية "كانساس" عما إذا كان ينبغي الثقة في الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أعقاب تقرير الأمم المتحدة الذي أظهر تهرب كوريا الشمالية المستمر من العقوبات، أجاب بالقول إن الأمر لا يتعلق بالثقة، بل بالتحقق.وأضاف أن هناك حالة من انعدام ثقة العميق بين الطرفين، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية "كيم" وهو يفي بالفعل بالتزاماته بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وأكد "بومبيو" مجدَّدًا على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأقوى العقوبات على كوريا الشمالية، في الوقت الذي تتمتع فيه أيضًا بأكبر تعامل دبلوماسي، على أمل أن تؤدي الجهود المزدوجة إلى تحقيق نتيجة جيدة.