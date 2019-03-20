سيول تؤكد أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ يتوقف على نزع سلاحها النووي

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قالت وزارة الخارجية إن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية سيعتمد على تحركاتها نحو نزع سلاحها النووي.وأضاف المتحدث باسم الوزارة "كيم إين تشول" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردًّا على سؤال حول الموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة يبدو أنها تصر على أن رفع العقوبات بالكامل لن يكون ممكنًا إلا عندما تكون كوريا الشمالية خالية تمامًا من الأسلحة النووية.ويذكر أنه قد طُرِح سؤال مماثل على وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" في جلسة استجواب برلمانية أول من أمس الاثنين، وقالت إنها لا توافق على أن انهيار القمة الثانية يعني استبعاد خيار الرفع التدريجي للعقوبات من على طاولة المفاوضات.وقال مسؤول آخر في سيول إن التخفيف الكامل للعقوبات مقابل التخلي الكامل عن السلاح النووي، لا يتعارض مع رفع العقوبات خطوة بخطوة.وقد تحول موقف كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية "مايك بومبيو" والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ٍستيفن بيغون"، عن التخفيف التدريجي للعقوبات، مما أثار التكهنات بأن الولايات المتحدة ربما تكون قد غيرت موقفها.