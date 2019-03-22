رئيس الوزراء يؤكد غموض الدافع وراء تحركات كوريا الشمالية الأخيرة

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" إن سيول وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى الدوافع وراء تصرفات بيونغ يانغ الأخيرة في أعقاب القمة الثانية غير الناجحة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.جاء ذلك في كلمة ألقاها "لي" أمام جلسة الاستجواب البرلمانية أمس الخميس، حيث أجاب عن سؤال حول احتمال استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية والنووية، وهي التكهنات التي يعززها تهديد كوريا الشمالية بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، وقال إن سيول وواشنطن تراقبان وتحللان عن كثب تحركات كوريا الشمالية.وأضاف أن نزع السلاح النووي الكامل هو الهدف المتفق عليه بين الكوريتين والولايات المتحدة، رغم أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق حول الترتيب الذي ستكون عليه المرحلة الأخيرة من نزع السلاح النووي.وأشار رئيس الوزراء إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشتركان في الأهداف الاستراتيجية بشأن هذه القضية، وقال إن الوقت قد حان لكوريا الشمالية لإظهار إرادتها لنزع السلام النووي، وأعرب عن أمله في أن يتصرف نظام بيونغ يانغ بحكمة.