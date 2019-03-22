مبعوث كوري شمالي يزور فلاديفوستوك بعد زيارة موسكو

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توجَّه مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، بعد اختتام زيارته إلى العاصمة موسكو التي استمرت خمسة أيام، وذلك وسط تكهنات بأن هذه الزيارة جزء من الاستعدادات للزيارة المحتملة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا.وقد شوهد "كيم تشانغ سون" الذي يشغل منصب رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، في مطار "شيري ميتي فو" الدولي في العاصمة الروسية، أول من أمس السبت، حيث استقل "كيم" طائرة تابعة لشركة طيران روسية هبطت في مدينة فلاديفوستوك صباح أمس الأحد.ومن المتوقع أن يعود "كيم" إلى بلاده اليوم الاثنين عبر رحلة تابعة لشركة "إير كوريو" الكورية الشمالية.وأثارت زيارة "كيم"، الذي يلقب برئيس الموظفين الخاص للزعيم "كيم جونغ أون"، تكهنات بأن بيونغ يانغ تستعد لأول زيارة سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه.