بدء محاكمة رئيس المحكمة العليا السابق اليوم

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من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه"، الذي يواجه أكثر من 40 اتهاما في فضيحة استغلال السلطة القضائية واسعة النطاق.وفي هذا السياق، ستعقد محكمة منطقة سيول المركزية أول جلسة استماع في القضية صباح اليوم الاثنين.ولن يتوجب على "يانغ" المثول أمام المحكمة خلال هذه الجلسة، حيث ستؤكد المحكمة مواقف الادعاء والمدعى عليه وتناقش إجراءات المحاكمة.ويتهم القاضي السابق، الذي ترأس المحكمة العليا بين عاميْ 2011 و2017 تهمة استخدام المحاكمات رفيعة المستوى كورقة مساومة في تعامله مع إدارة "بارك كون هيه"، من أجل إنشاء محكمة استئناف منفصلة.كما ستبدأ اليوم الاثنين أيضًا إجراءات محاكمة قضاة المحكمة العليا الآخرين المتقاعدين، بمن فيهم "بارك بيونغ ديه" و"كو يونغ هان".