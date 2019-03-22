الرأي العام ينقسم بالتساوي بين تأييد ومعارضة تخفيض سن التصويت

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اتضح أن الرأي العام الكوري منقسم بالتساوي بين مؤيدي ومعارضي تخفيض سن التصويت من 19 عاما حاليا، إلى 18 عاما.وطبقا لاستطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 503 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات المؤيدين إلى 51.4% ، فيما بلغت معدلات المعارضة 46.2%، أي ضمن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع، وهو زائد أو ناقص 4.4%.وقالت شركة "ريال ميتر" إن معدلات التأييد شهدت انخفاضا بنسبة 7.6% مقارنة بالاستطلاع للرأي العام الذي أجرته في شهر أبريل من العام الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات المعارضة زيادة بنسبة 8%.ويرجع السبب في زيادة معدلات المعارضة إلى زيادة معارضة المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والمؤيدين لحزب كوريا الحرة وحزب الإصلاح المستقبلي المعارضيْن المحافظين.