المبعوث الأمريكي النووي يزور الصين

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية نقلا عن مصادر في بكين أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" يزور العاصمة الصينية حاليًّا.وأوضح مصدر صيني أمس الاثنين أن المبعوث الأمريكي يقيم في فندق في بكين، ومن المتوقع أن يناقش القضية النووية لكوريا الشمالية مع نظرائه الصينيين.ونقلًا عن مصدر دبلوماسي، قال تقرير لوكالة كيودو اليابانية للأنباء أيضًا إن "بيغون" بدأ زيارته إلى بكين يوم الأحد، وأنه سيلتقي بنائب وزير الخارجية الصيني "كونغ شوانيو"، لمناقشة آثار فشل قمة هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد شارك "بيغون" نتائج قمة هانوي مع ممثلي 17 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.ثم زار المبعوث الأمريكي لندن، وناقش قضايا كوريا الشمالية مع مسؤولين على مستوى العمل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.