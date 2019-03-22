سيول تشتري 12 مروحية بحرية من خلال مناقصة مفتوحة

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تخطط كوريا الجنوبية لشراء أكثر من 10 مروحيات للعمليات البحرية من خلال مناقصة مفتوحة.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إن القرار بشأن الدفعة الثانية من المروحيات البحرية، والتي كانت الإدارة تعتزم أولًا شراءها من متعاقد خاص، قد تم اتخاذه أمس الاثنين خلال اجتماع برئاسة وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو".وبناءً على ذلك القرار، ستجري المنافسة بين المروحية الأوربية المضادة للغواصات من طراز "إيه دبليو-159 وايلد كات"، التي تنتجها شركة "ليوناردو"، والمروحية الأمريكية متعددة المهام من طراز "إم إتش-60 آر سي هوك"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".وكانت شركة "ليوناردو"، التي باعت بالفعل ثماني مروحيات إلى كوريا الجنوبية، هي الشركة الوحيدة التي قدمت عرضًا للبيع، إلا أن الولايات المتحدة أبلغت كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي بخطتها لبيع المروحيات من خلال برنامج البيع العسكري الأجنبي التابع للحكومة الأمريكية.وقال مسؤول في برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري إن استقبال العروض سيبدأ مطلع الشهر القادم، ثم تحديد الفائز هذا العام أو مطلع العام القادم.