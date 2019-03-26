السفارة السويدية في بيونغ يانغ تحتفظ بمكتب للاتصال المشترك مع الولايات المتحدة

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قال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أمس الاثنين إن السفارة السويدية في بيونغ يانغ قد خصصت لسنوات مساحة مناسبة للاستخدام كمكتب اتصال مشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في حالة تطور العلاقات بين البلدين.وكشف "إريك تالمدج" رئيس مكتب وكالة "أسوشيتد برس" في بيونغ يانغ عن هذا التقرير أمس الاثنين، بعد أن سُمِح له بالاطلاع على تلك الغرفة.وقال إن المكتب، المحجوز منذ اتفاقية عام 1995 التي عملت السويد بموجبها كـ"قوة واقية" في كوريا الشمالية، قد تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا بسبب ارتفاع احتمالات استخدامه.وقد تم طرح اقتراح الولايات المتحدة بإنشاء مكتب اتصال في كوريا الشمالية في القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافوره في العام الماضي.كما تحدث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن فكرة إنشاء مكتب الاتصال بصورة إيجابية خلال اجتماعهما الثاني في هانوي، رغم أن تلك القمة انتهت دون اتفاق.وقالت الوكالة إن الغرفة تحتوي على عدد من صحيفة "بيونغ يانغ تايمز" يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" والرئيس الأمريكي السابق "بيل كلنتون"، بالإضافة إلى بعض الأعداد الحديثة التي تحمل صورة القادة الحاليين للبلدين