ميزانية 2020 تركز على تنشيط الاقتصاد والحفاظ على النمو

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قررت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء وضع المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية عام 2020، بحيث تركز الميزانية الحكومية للعام القادم على إنعاش الاقتصاد المحلي والحفاظ على النمو الاقتصادي.ويأتي القرار للدفع من أجل سياسات مالية قوية، لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية، وتوسيع الصادرات، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، وتراجع الصادرات.وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في صناعة أشباه الموصلات والسيارات، وتشجيع النمو المبتكر من خلال المصانع الذكية، وتقليل اللوائح والضوابط التنظيمية.وستركز الميزانية أيضًا على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال دعم أفراد الفئات ذات الدخل المنخفض، لزيادة دخلهم الأساسي.