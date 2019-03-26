رصد مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى في الصين

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تزامنًا مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية إلى الصين، تم رصد أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين وهو يزور الصين أيضًا.وقد وصل المسؤول إلى مطار العاصمة بكين قادمًا من بيونغ يانغ على متن طائرة تابعة لشركة "إير كوريو" صباح اليوم، وغادر المطار بسرعة في سيارة تابعة لإدارة الاتصالات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني.وتعتقد المصادر أن هذا الزائر أحد المسؤولين الكبار رفيعي المستوى في كوريا الشمالية، نظرًا لأن مسؤولين من إدارة الاتصالات الدولية والسفير الكوري الشمالي لدى الصين كانوا في استقباله.وتفترض بعض المصادر أن المسؤول هو "ري سو يونغ"، نائب مدير إدارة الشؤون الدولية بالحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وقد شوهد سكرتير "ري" بالفعل جالسًا في مقعد الراكب الأمامي في السيارة.وأشارت بعض المصادر الدبلوماسية إلى احتمالية أن يكون السبب وراء الزيارة هو مناقشة مشروعات التبادل للاحتفال بالذكرى الأولى لزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية حدوث اتصال بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال الزيارة.