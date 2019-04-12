الرئيس مون جيه إين يكشف عن خطة لعقد قمة مع كيم جونغ أون

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كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن خطة لعقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في وقت قريب.جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس في واشنطن حيث طالب الرئيس "ترامب" الرئيس "مون" بنقل الموقف الذي ستتخذه بيونغ يانغ في تلك القمة المرتقبة بشأن نزع السلاح النووي، في أقرب وقت ممكن.وتقاسم الرئيسان الكوري والأمريكي الآراء حول أهمية تطبيق أسلوب "من الأعلى للأسفل" في عملية تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأكد الرئيس الأمريكي "ترامب" أن الباب مفتوح دائما أمام فرص إقامة قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ووجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" دعوة للرئيس "ترامب" لزيارة كوريا الجنوبية، ومن جانبه أعرب "ترامب" عن شكره على هذه الدعوة.