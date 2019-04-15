توقعات بعقد قمة بين كوريا الشمالية وروسيا الأسبوع القادم

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ذكرت مصادر متعددة أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيجتمع على الأرجح مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال الأسبوع القادم.وقال مصدر مطلع على العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو اليوم الاثنين إن "بوتين" سيزور منطقة الشرق الأقصى في روسيا يوم الأربعاء من الأسبوع القادم لحضور حدث محلي، مشيرا إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بعقد القمة بين روسيا وكوريا الشمالية آنذاك.وأوضح المصدر أن "بوتين" سيشارك في منتدى في بكين لمدة يومين حتى 27 أبريل.كما ذكر مصدر آخر أنه من المحتمل جدًا أن تعقد قمة "بوتين" و"كيم" قبل منتدى بكين أو بعده مباشرة، حيث تم رصد علامات تشير إلى استعدادات كوريا الشمالية لتلك القمة.وفي أعقاب انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي دون اتفاق، كان من المتوقع أن تعزز كوريا الشمالية علاقاتها مع حلفائها التقليديين في روسيا والصين.