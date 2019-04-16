بومبيو يقيم خطاب كيم جونغ أون

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بنية الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمواصلة محادثات نزع السلاح النووي.وفي لقاء مع الصحفيين أمس الاثنين، أشار "بومبيو" إلى خطاب "كيم" أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، والذي قال فيه إنه منفتح على عقد قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".لكن "كيم" قال إنه مهتم بلقاء "ترامب" مرة أخرى إذا اتخذت الولايات المتحدة الموقف الصحيح، مطالبًا بإجراء تعديل على موقف واشنطن قبل نهاية العام.وقال "بومبيو" إن "ترامب" عازم على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وذكر "كيم" بالتزامه بنزع السلاح النووي، وقال إن الجميع في حاجة إلى رؤية هذه النتيجة تتحرك إلى الأمام.وأضاف "بومبيو" إنه يأمل أن تفي بيونغ يانغ بوعودها قبل نهاية العام.